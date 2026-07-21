بورصة عمان تغلق مرتفعة 0.16% وسط تداولات بـ 19.6 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، بعدما صعد الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 0.16% ليصل إلى 3912 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة نحو 19.6 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 27.6 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 4958 عقدًا.

وسجل قطاع الصناعة أكبر ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 1.40%، يليه القطاع المالي بارتفاع 0.18%، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.80%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها 99 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة.