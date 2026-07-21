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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

13 دولة تبحث مستقبل الطاقة المستدامة وتوصي بتحديث الاستراتيجية العربية

اجتماع لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
اجتماع لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
الديب أبوعلي

اختتمت لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية أعمال اجتماعها العشرين، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 20 و21 يوليو 2026، بمشاركة ممثلي 13 دولة عربية، إلى جانب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA).

وأكدت اللجنة، في ختام أعمالها، أهمية تسريع وتيرة العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأوصت بالموافقة على تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والعمل على إعداد الورقة المفاهيمية والإطار الزمني اللازمين لتحديثها، مع حشد التمويل المطلوب بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما شددت اللجنة على أهمية تعزيز أنشطة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، ودعت الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المقرر عقده خلال شهر يناير 2027 بمدينة طرابلس في دولة ليبيا، بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العربية في هذا المجال.

مستقبل الطاقة المستدامة

وفي إطار دعم المبادرات الإقليمية، أوصت اللجنة بتوسيع عضوية الشبكة العربية للهيدروجين النظيف، واعتماد الإطار الاسترشادي العربي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الاستراتيجي لمشروعات الطاقة المتجددة، ومواصلة تنفيذ برامج تبادل الخبرات في مجال التبريد المستدام، وتطوير المبادرة العربية لتعزيز أسواق الكربون، واستكمال إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية.

وأكدت اللجنة كذلك أهمية التوسع في تنفيذ البرنامج العربي "خبير معتمد في إدارة الطاقة"، وتعزيز المشاركة العربية في فعاليات مؤتمر الأطراف (COP31)، إلى جانب دعم استخدام تقنيات تخزين الطاقة، وإنشاء قاعدة بيانات عربية رقمية موحدة لمشروعات الطاقة المستدامة، واستكمال الجهود الرامية إلى توحيد ومواءمة معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية في الدول العربية.

وقررت اللجنة عرض هذه التوصيات على الاجتماع المشترك المقبل للجنة خبراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته القادمة للنظر في اعتمادها.

كما أوصت بعقد اجتماعها الحادي والعشرين خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو 2027، لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الطاقة المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة العربية.

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