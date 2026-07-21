خبير: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري ورفض التصعيد مبدأ ثابت

أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الرافض للاعتداءات على دول الخليج يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا وداعمًا لأمن واستقرار المنطقة.

احترام سيادة الدول والقانون الدولي أولوية

وأوضح أحمد سيد أحمد، أن الموقف المصري يستند إلى مبادئ احترام سيادة الدول والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن دول الخليج ليست طرفًا في النزاع ولم تبادر بالاعتداء على أي طرف.

وأضاف أن استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة، مؤكدًا أن محاولات جر دول الخليج إلى مواجهة أوسع تزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن القاهرة تنظر إلى أمن الخليج باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مع تمسكها برفض استخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول.