المؤتمر : استهداف دول الخليج تهديد مباشر للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الهجمات التي استهدفت عددا من دول الخليج العربي تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وانتهاكا واضحا لسيادة الدول، وتكشف عن مرحلة أكثر تعقيدا في مسار الصراع الإقليمي، بما ينذر بتداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة تتجاوز حدود المنطقة.

دعم أمن الخيج

وأكد فرحات أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء على أراضيها أو استهداف لمنشآتها الحيوية يمس استقرار المنطقة بأكملها، ويزيد من احتمالات اتساع رقعة المواجهات، بما يهدد أمن الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، ويؤثر سلبا على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.



وأضاف أن استمرار سياسة التصعيد العسكري لن يحقق الاستقرار لأي طرف، بل سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر الإنسانية والاقتصادية، ويزيد من معاناة شعوب المنطقة، مشددا على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل المسار الأكثر واقعية لإنهاء الأزمات ومنع انزلاق الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي مفتوح.

دعم الاستقرار الإقليمي

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات وحماية أمن واستقرار المنطقة، والعمل على خفض حدة التوتر ومنع استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدا أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثلان أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والسلام.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر بقيادتها السياسية، تنطلق من موقف ثابت يقوم على دعم الأمن القومي العربي، والحفاظ على استقرار الدول الشقيقة، ورفض كل أشكال التصعيد التي تهدد أمن المنطقة ومستقبل شعوبها، داعيا إلى تغليب لغة العقل والحوار لتجنيب الشرق الأوسط مزيدا من الأزمات.