العكاري : الضربات الإيرانية ضد دول الخليج تهدف للضغط على أمريكا

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن المنطقة أصبحت أمام حرب واسعة، مشيرًا إلى أن الصراع طال أكثر من دولة، وأن دول الخليج أصبحت من أكثر الأطراف تضررًا من تداعيات المواجهة.

وأوضح العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، خلال لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أن إيران تعتمد على عمقها الجغرافي الكبير، ما يجعل من الصعب إغلاق جميع المنافذ التي تُطلق منها الصواريخ قصيرة المدى، بينما يمكن التعامل بشكل أكبر مع الصواريخ طويلة المدى التي تحتاج إلى وقت أطول في التجهيز، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة يمكن رصدها مبكرًا.

حرب استنزاف بين الولايات المتحدة وإيران

وأشار العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إلى أن المواجهة الحالية تحولت إلى حرب استنزاف، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو إيران، مؤكدًا أن الحروب لا يمكن حسمها بالصواريخ أو الطائرات المسيرة فقط، وإنما تحتاج إلى تكامل بين القوات الجوية والبحرية والبرية والحرب الإلكترونية وغرف العمليات المتطورة.

وأكد أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج غير مبررة، موضحًا أن طهران تستهدف الضغط على دول الخليج لدفعها إلى مطالبة الولايات المتحدة بوقف الضربات، إلا أن هذا الأمر لن يؤدي إلى وقف العمليات الأمريكية، بحسب تقديره.