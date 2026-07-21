تحذيرات من عواصف شديدة وسيول مفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة

تستعد ولايات شمال شرق الولايات المتحدة ومنطقة وسط الأطلسي لموجة جديدة من العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة، اليوم، وسط تحذيرات من سيول مفاجئة، وذلك بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأفادت هيئة الأرصاد الأمريكية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - بأن أعلى مستوى للخطر يمتد من شمال شرق ولاية كنتاكي إلى ولاية نيوجيرسي، مرورا بمدن بيتسبرج وواشنطن العاصمة وبالتيمور وفيلادلفيا، مع توقعات بحدوث عواصف رعدية قوية مصحوبة برياح مدمرة واحتمال تشكل أعاصير.

كما صدرت تحذيرات من السيول في مناطق تمتد من ولاية ديلاوير إلى جنوب ولاية نيويورك، بما يشمل مدينة نيويورك، في وقت ألغت فيه شركات الطيران أكثر من ألف رحلة استباقا لسوء الأحوال الجوية، خاصة في مطارات نيويورك وبالتيمور.