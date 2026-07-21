فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني.. وتؤكد: استهداف موظفيها في طهران لن يمر دون عواقب

أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، استدعاء القائم بالأعمال لجمهورية إيران الإسلامية لدى فرنسا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه بناءً على طلب وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو، استدعى الأمين العام للوزارة القائمَ بالأعمال لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على خلفية العمل التخويفي البالغ الخطورة الذي استهدف، في 19 يوليو الجاري، اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في إيران.

وأبلغت فرنسا، بحسب البيان، القائمَ بالأعمال إدانتها الشديدة لهذا «الاعتداء المخطط والمتعمد» مؤكدةً أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي انضمت إليها إيران والتي تضمن أمن الموظفين الدبلوماسيين وتشكل أساس العلاقات بين الدول.

وأضافت الخارجية الفرنسية أنه تم تذكير القائم بالأعمال بأن هذا الحادث البالغ الخطورة وغير المقبول لن يمر دون عواقب، كما صرّح الوزير لنظيره الإيراني أمس.

وأكد البيان أن فرنسا تتوقع من السلطات الإيرانية أن تكشف ملابسات هذا الحادث، وأن تعاقب مرتكبيه، وأن تضمن أمن مقارّها وموظفيها، وفقًا لالتزاماتها الدولية.