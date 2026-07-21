كايد عمر: تأييد ترامب للأرجنتين في نهائي كأس العالم مكايدة لإسبانيا بسبب موقفها من غزة

قال كايد عمر عضو حزب العمال البريطاني، إنّ تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، وكذلك تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفريق نفسه ولقائدة ليونيل ميسي، لم يكن موجهاً ضد بريطانيا أو مرتبطاً بقضية جزر فوكلاند، وإنما حمل رسالة سياسية إلى إسبانيا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف جاء في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسباني دعمه للشعب الفلسطيني ولقضية غزة.

وتابع عمر، أن الرئيس الأمريكي هدد إسبانيا بإخراجها من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وباتخاذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية الأمريكية الإسبانية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رد بتصريح مفاده: "اتركونا لوحدنا وافعلوا ما شئتم".

وأكد عضو حزب العمال البريطاني أن تأييد الأرجنتين لم يكن موجهاً إلى بريطانيا ولم يرتبط بملف جزر فوكلاند، وإنما جاء في سياق "المبارزة السياسية" المرتبطة بالتحالفات والمواقف السياسية بين الأطراف المختلفة.

