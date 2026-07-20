الصربي فوك راسوفيتش مديرًا فنيا للزمالك ويصل القاهرة خلال 48 ساعة

بات الصربي فوك رازوفيتش على أعتاب تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ بعدما اقتربت إدارة القلعة البيضاء من إنهاء كل تفاصيل التعاقد معه، استعدادًا للإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يصل المدرب الصربي إلى القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، لعقد جلسة نهائية مع مسؤولي النادي، يتم خلالها توقيع العقود وإنهاء الإجراءات الخاصة بتوليه المهمة، خلفًا لمعتمد جمال.

واستقرت إدارة الزمالك على رازوفيتش لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مستندة إلى خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية والعربية، حيث يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا مع عدد من الأندية في صربيا وبيلاروسيا، إلى جانب تجارب مميزة في الدوريين السعودي والإماراتي.

بدأ رازوفيتش مشواره التدريبي عام 2006 ضمن الجهاز الفني لنادي بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أول تجربة كمدير فني مع تيليوبتيك، ثم عاد لقيادة بارتيزان، لينطلق بعدها في عدة محطات خارجية كان أبرزها دينامو مينسك البيلاروسي.

وعلى مستوى الكرة العربية، تولى تدريب أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، إضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات، ونجح في ترك بصمة واضحة خلال تلك التجارب، خاصة مع الفيحاء الذي قاده للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سبق أن وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ"قاهر الكبار"، بعد النتائج اللافتة التي حققها أمام كبار أندية الدوري السعودي خلال فترة عمله هناك.

وخلال مسيرته التدريبية، حصد رازوفيتش عدة ألقاب، من بينها الدوري الصربي أربع مرات وكأس صربيا مرتين مع بارتيزان، قبل أن تكون آخر محطاته مع اتحاد كلباء الإماراتي، حيث قاد الفريق في 48 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا و13 تعادلًا، مقابل 22 هزيمة.