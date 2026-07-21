لتحسين المظهر الحضاري.. إعادة تنظيم وتوزيع عربات الطعام المتنقلة بالغردقة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف الحالي لعربات الطعام المتنقلة بمدينة الغردقة، وبحث آليات إعادة تنظيم وتوزيع مواقعها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، ويسهم في دعم فرص العمل وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

حضر الاجتماع هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والمهندس شاذلي أمين، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والدكتورة ملاك الجابري، مسؤول التنسيق الحضاري، والمهندسة هبة حسن، مدير إدارة التخطيط العمراني بمدينة الغردقة.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لعربات الطعام المتنقلة، إلى جانب مناقشة أفضل السبل لإعادة توزيعها وفق رؤية تنظيمية تراعي الكثافات الجماهيرية واحتياجات كل منطقة، مع تصنيف العربات بحسب طبيعة الأنشطة التي تقدمها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية لمالكيها.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بوضع تصور موحد للشكل الجمالي لعربات الطعام، بما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، مع تحديد مواقع بديلة مناسبة وتوزيع أعداد محددة من العربات داخل كل منطقة، لمنع التكدس وتحقيق التوازن في تقديم الخدمات.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على أهمية تنويع الأنشطة التي تقدمها عربات الطعام، لتلبية احتياجات المواطنين والزائرين، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل أحد المشروعات الصغيرة الواعدة التي تسهم في توفير فرص عمل منظمة ومستدامة للشباب، مع دمجها في إطار قانوني وحضاري يواكب مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والزائرين.