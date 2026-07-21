أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

نشرت ابنة إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، مجموعه من صور زفافها الجديدة بالابيض و الاسود .

و جاء حفل الزفاف في حضور نخبة من نجوم الكرة المصرية والرياضة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

تفاصيل إطلالة ابنة إبراهيم حسن فى حفل زفافها..

وظهرت ابنة إبراهيم حسن في عقد قرانها بإطلالة لافتة وأنيقة للغاية، حيث ارتدت فستان أبيض طويل اتسم بالأكمام المكشوفة ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

حضور لافت من المشاهير

وشهد الحفل حضور الإعلامي مهيب عبد الهادي، والإعلامي سيف زاهر، والفنان باسم سمرة، والنائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة، فيما كان من أوائل الحاضرين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي استقبل الضيوف وشارك شقيقه فرحة زفاف ابنته.

ويأتي حفل الزفاف بعد أيام من عودة إبراهيم حسن من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تحقيق المنتخب إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ويشغل إبراهيم حسن منصب مدير منتخب مصر، بينما يتولى شقيقه حسام حسن القيادة الفنية للفراعنة.



