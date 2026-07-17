بحضور سيف زاهر والنائب محمد مجاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن

احتفل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، مساء اليوم، بحفل زفاف ابنته، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة والإعلام، إلى جانب أفراد العائلة والأصدقاء.

حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن

وشهد الحفل حضور الإعلامي سيف زاهر، والنائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة، فيما كان من أوائل الحاضرين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي استقبل الضيوف وشارك شقيقه فرحة زفاف ابنته.

ويأتي حفل الزفاف بعد أيام من عودة إبراهيم حسن من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تحقيق المنتخب إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ويشغل إبراهيم حسن منصب مدير منتخب مصر، بينما يتولى شقيقه حسام حسن القيادة الفنية للفراعنة.