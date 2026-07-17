وزير الرياضة يطلق النسخة الثالثة من سباق "10K Race the Coast" بالساحل الشمالي

أطلق وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، فعاليات النسخة الثالثة من سباق "10K Race the Coast"، بمشاركة 1000 متسابق ومتسابقة من 30 جنسية مختلفة، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الصيفية التي تجمع بين المنافسة الرياضية والترويج للسياحة الرياضية، وذلك ضمن فعاليات "يلا ساحل" بالساحل الشمالي، التي أطلقتها الشركة المتحدة للرياضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، من خلال دعم الفعاليات الرياضية الجماهيرية التي تشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية الجماهيرية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، إلى جانب استثمار الرياضة كإحدى أدوات تنشيط السياحة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن سباق "10K Race the Coast" يمثل نموذجًا ناجحًا للفعاليات التي تجمع بين الرياضة والسياحة، ويعكس تزايد الإقبال على ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة الرياضية، وتعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة للسياحة الرياضية واستضافة الأحداث الكبرى.

وشهد الحدث أجواءً مميزة على امتداد المسار الساحلي، حيث تنافس المشاركون في سباق 10 كيلومترات، إلى جانب سباقي 5 كيلومترات و2 كيلومتر، بما أتاح الفرصة لمختلف الفئات العمرية والعائلات ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة في تجربة رياضية متكاملة.

ويواصل سباق "10K Race the Coast" ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية الصيفية في مصر، بعد النجاحات التي حققها خلال النسختين السابقتين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، ويعكس نجاح فعاليات "يلا ساحل" في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.