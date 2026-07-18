قلابين أوي| عمرو أديب ينتقد اهتمام الناس بالحياة الشخصية لكل لاعب

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الاهتمام بالحياة الشخصية للاعبي كرة القدم ونجوم منتخب مصر بعد عودتهم من بطولة كأس العالم.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"المنتخب بتاعنا رجع من امريكا ميه ميه والناس فرحين بيه.. فجأة الناس بدأت تهتم بجانب آخر من اللاعيبه ومكناش نعرف صوت اللاعيبه عامل ازاي".

وتابع عمرو أديب، :"حصل اهتمام بالحياة الشخصية لكل لاعب.. ويا جماعة ملناش عند اللاعيبه غير لعبهم واحنا ملنا والحاجات اللي زي دي.. دوال فخر مصر وحققوا الأمل وعملوا الحلم والانجاز التاريخي وناس عايز تقلب الأمر وتدهن الصورة أسود".

وأكمل عمرو أديب، :""بنحب الحاجة الحلوة وفجأة الدنيا تتقال وعندنا حالة كره غريبة وبقينا قلبين أوي .. والزوق المصري ده غريب وانتوا مين فيهم.. عايز اعرف درجة الرضا عن المنتخب الوطني بعد ما رجع من كأس العالم النهارده".