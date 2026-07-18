سعر ومواصفات BMW الفئة الأولى 2026 في السوق السعودي| صور

تواصل BMW تقديم الفئة الأولى 2026 ضمن فئة السيارات الهاتشباك المدمجة المطروحة في السوق السعودي، مع مجموعة من الخيارات تتضمن المنظومة الفنية والتحكم، بالإضافة إلى مظهر عصري.

أبعاد BMW الفئة الأولى 2026

تأتي BMW الفئة الأولى 2026 بتصميم الهاتشباك، حيث يبلغ طول السيارة 4,361 مم، بينما يصل العرض إلى 1,800 مم، ويبلغ الارتفاع 1,459 مم، كما تأتي السيارة مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، ويتراوح الوزن بدون ركاب بين 1,390 و1,425 كجم.

BMW الفئة الأولى 2026

محركات BMW الفئة الأولى 2026

تبدأ خيارات المحركات مع فئة 116 i التي تعتمد على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من سبع سرعات، مع نظام دفع أمامي.

وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 122 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر، وتستفيد السيارة من خزان وقود بسعة 49 لترًا، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم في الساعة، في حين تحتاج إلى 9.8 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.

BMW الفئة الأولى 2026

BMW الفئة الأولى 2026 120i

تحمل الفئة الثانية اسم 120i، وتعتمد أيضًا على محرك بنزين تيربو من 3 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، إلا أنها تستفيد من نظام هايبرد خفيف يعمل بجهد 48 فولت، مع محرك كهربائي يولد 20 حصانًا و55 نيوتن متر من العزم.

ويصل إنتاج محرك البنزين إلى 156 حصانًا مع 240 نيوتن متر، بينما تبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 170 حصانًا، ويرتفع العزم الكلي إلى 280 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ سرعتها القصوى 226 كم في الساعة، فيما تتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 7.8 ثانية.

BMW الفئة الأولى 2026

نسخة 123i xDrive بنظام الدفع الكلي

توفر BMW الفئة الأولى 2026 نسخة 123 i xDrive المزودة بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

وتولد هذه المنظومة قوة تبلغ 218 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 360 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 6.1 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 262 كم في الساعة.

BMW الفئة الأولى 2026

سعر BMW الفئة الأولى 2026 في السعودية

تقدم BMW الفئة الأولى موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 200,445 ريال سعودي.