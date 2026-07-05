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انطلاق BMW الفئة السابعة بقدرات كهربائية بالكامل.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انطلاق BMW الفئة السابعة بقدرات كهربائية بالكامل.. صور

 BMW الفئة السابعة
 BMW الفئة السابعة
صبري طلبه

تنتمي BMW الفئة السابعة إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وتعد واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية ضمن هذه الفئة.

وتتوفر السيارة بإصدار كهربائي بالكامل ينتمي إلى موديل 2027، مع عدة فئات تختلف في مستويات الأداء، بينما تشترك جميعها في تقديم مستوى مرتفع من الفخامة، إلى جانب باقة واسعة من التجهيزات.

تصميم BMW الفئة السابعة

تعتمد BMW i7 على أبعاد خارجية تقدر بنسبة طول بلغت 5391 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1950 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1544 ملم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3215 ملم.

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، بينما ترتكز على عجلات قياس 22 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

BMW الفئة السابعة

فئة i7 50 xDrive بمحرك 449 حصانًا

تأتي الفئة الأولى تحت اسم  i7 50 xDrive، وتعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 449 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 660 نيوتن متر، مع بطارية سعتها 101.7 كيلوواط ساعة.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 250 كيلوواط، ما يسمح برفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 28 دقيقة، وتحتاج السيارة إلى 5.3 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

BMW الفئة السابعة

قدرات فئة i7 60 xDrive 

تضم تشكيلة الفئة السابعة الكهربائية أيضًا إصدار i7 60 xDrive، الذي يعتمد بدوره على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتصل القوة الإجمالية في هذه الفئة إلى 536 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 745 نيوتن متر، حيث تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية.

BMW الفئة السابعة

فئة i7 M70 xDrive  الأعلى تجهيزًا

تأتي فئة i7 M70 xDrive على رأس الطرازات الكهربائية للفئة السابعة، إذ تعتمد على منظومة دفع كهربائية مكونة من محركين مع نظام دفع كلي، وتنتج قوة إجمالية تصل إلى 680 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 1100 نيوتن متر.

وتمنح هذه الأرقام، السيارة، أداءً أعلى مقارنة ببقية الفئات، حيث تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية.

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