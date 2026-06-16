بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

أثمر التغير الاستثماري الأخير في منظومة تعديل السيارات الألمانية عن ولادة تحفة ميكانيكية جديدة؛ فبعد أن استحوذت مجموعة (BMW) رسميًا على علامة "ألبينا" العريقة وضمتها تحت لوائها اللوجستي الشامل، لم تضيع عائلة (Bovensiepen) الشهيرة، وهي العائلة المؤسسة لألبينات، أي وقت؛ إذ قامت بوضع اسمها العائلي على الأبواب لتستمر ماديًا في تقليد تصنيع المركبات النادرة وعالية الأداء بلمسات متميزة وشعار جديد يحافظ على الإرث التاريخي الممتد.

طراز "05 GT" الجديد يفرض اتجاهًا مخصصًا شديد الحرفية

أطلقت المؤسسة أحدث إبداعاتها الهندسية تحت اسم "05 GT"، وهي سيارة واجن فائقة الفخامة تعتمد لوجستيًا وميكانيكيًا على الشاسيه الصلب لطراز "بي إم دبليو M5 Touring" الشهير.

ويأخذ هذا المشروع الجديد المركبة العائلية الرياضية في اتجاه استثماري وتسويقي أكثر تميزًا وخصوصية، حيث تقود الحرفية اليدوية العالية وخطوط التصميم الحصرية تفاصيل بناء الشاسيه والمقصورة، لتتحول السيارة من مجرد طراز رياضي قوي إلى أيقونة فارهة تلبي تطلعات النخبة في صالات العرض الدولية.

فرانك ستيفنسون يعيد صياغة الهيكل الخارجي وحصانة المقصورة

أشرف المصمم العالمي الشهير “فرانك ستيفنسون” برمجيًا وبصريًا على إعادة هندسة وصياغة الخطوط الخارجية لهيكل السيارة، مما منح الشاسيه لمسات هجومية وديناميكية بالغة الدقة تعزز من الثبات وتدفق الهواء عند السرعات العالية.

BMW M5 Touring

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، توفر بوفنسيبن خيارات ممتدة ماديًا من التخصيص والرفاهية، تشمل استخدام جلود فاخرة ومعالجة يدويًا تغطي كافة الأجزاء والواجهات الرقمية، مما يمنح الملاك تجربة قيادة فريدة تعزلهم بيئيًا وسمعيًا عن ضوضاء الطريق الخارجي.

BMW M5 Touring

تنطلق القوة الميكانيكية للمركبة من منظومة حركة هجينة مطورة برمجيًا لتولد قوة مرعبة تصل إلى 790 حصانًا، مما يضمن معدلات تسارع فائقة تتفوق على النسخة القياسية.

ووفقًا للجداول التشغيلية واللوجستية المعتمدة للشركة، من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الشحنات الأولى للملاك قبل نهاية العام الجاري 2026، بأسعار رسمية حادة تبدأ من 230 ألف دولار أمريكي، مع التزام المؤسسة بتقديم دعم فني متميز وصيانة دورية شاملة للمكونات الميكانيكية والكهربائية المعقدة عبر شبكة الوكلاء والمصانع المتخصصة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتوثيق المالي للمستهلكين.