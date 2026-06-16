قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد لـ صدى البلد : التمثيل لم يغب عن أحلامي .. والانتقادات لا تشغلني .. والألبوم الفرفوش لإسعاد الناس | حوار
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
عزة عاطف

أثمر التغير الاستثماري الأخير في منظومة تعديل السيارات الألمانية عن ولادة تحفة ميكانيكية جديدة؛ فبعد أن استحوذت مجموعة (BMW) رسميًا على علامة "ألبينا" العريقة وضمتها تحت لوائها اللوجستي الشامل، لم تضيع عائلة (Bovensiepen) الشهيرة، وهي العائلة المؤسسة لألبينات، أي وقت؛ إذ قامت بوضع اسمها العائلي على الأبواب لتستمر ماديًا في تقليد تصنيع المركبات النادرة وعالية الأداء بلمسات متميزة وشعار جديد يحافظ على الإرث التاريخي الممتد.

طراز "05 GT" الجديد يفرض اتجاهًا مخصصًا شديد الحرفية

أطلقت المؤسسة أحدث إبداعاتها الهندسية تحت اسم "05 GT"، وهي سيارة واجن فائقة الفخامة تعتمد لوجستيًا وميكانيكيًا على الشاسيه الصلب لطراز "بي إم دبليو M5 Touring" الشهير. 

ويأخذ هذا المشروع الجديد المركبة العائلية الرياضية في اتجاه استثماري وتسويقي أكثر تميزًا وخصوصية، حيث تقود الحرفية اليدوية العالية وخطوط التصميم الحصرية تفاصيل بناء الشاسيه والمقصورة، لتتحول السيارة من مجرد طراز رياضي قوي إلى أيقونة فارهة تلبي تطلعات النخبة في صالات العرض الدولية.

فرانك ستيفنسون يعيد صياغة الهيكل الخارجي وحصانة المقصورة

أشرف المصمم العالمي الشهير “فرانك ستيفنسون” برمجيًا وبصريًا على إعادة هندسة وصياغة الخطوط الخارجية لهيكل السيارة، مما منح الشاسيه لمسات هجومية وديناميكية بالغة الدقة تعزز من الثبات وتدفق الهواء عند السرعات العالية. 

BMW M5 Touring

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، توفر بوفنسيبن خيارات ممتدة ماديًا من التخصيص والرفاهية، تشمل استخدام جلود فاخرة ومعالجة يدويًا تغطي كافة الأجزاء والواجهات الرقمية، مما يمنح الملاك تجربة قيادة فريدة تعزلهم بيئيًا وسمعيًا عن ضوضاء الطريق الخارجي.

BMW M5 Touring

تنطلق القوة الميكانيكية للمركبة من منظومة حركة هجينة مطورة برمجيًا لتولد قوة مرعبة تصل إلى 790 حصانًا، مما يضمن معدلات تسارع فائقة تتفوق على النسخة القياسية. 

ووفقًا للجداول التشغيلية واللوجستية المعتمدة للشركة، من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الشحنات الأولى للملاك قبل نهاية العام الجاري 2026، بأسعار رسمية حادة تبدأ من 230 ألف دولار أمريكي، مع التزام المؤسسة بتقديم دعم فني متميز وصيانة دورية شاملة للمكونات الميكانيكية والكهربائية المعقدة عبر شبكة الوكلاء والمصانع المتخصصة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتوثيق المالي للمستهلكين.

صيانة بي إم دبليو BMW M5 Touring حركة Alpina تعديلات بوفنسيبن 2026 سيارات واجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

اللواء الدكتور رضا فرحات

رضا فرحات: مشاركة السيسي في قمة السبع تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري

النائب إبراهيم نظير

إبراهيم نظير : بوابة معلومات التجارة الخارجية خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة

النائب أحمد رجب الشافعي

برلماني : مصر والإمارات تمضيان نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد