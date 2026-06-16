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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي.. تسريب تصميم ومواصفات Vivo X Fold 6

هاتف Vivo X Fold 6
هاتف Vivo X Fold 6
لمياء الياسين

أكدت شركة فيفو إطلاق هاتف X Fold 6  يوم 26 يونيو  كما تم فتح باب الطلبات المسبقة عبر الإنترنت على جميع المنصات ، وسيدخل من يطلبون الهاتف مسبقًا في سحب للفوز به مجانًا.

 أشارت التسريبات المبكرة إلى وجود وحدة كاميرا دائرية كبيرة في الخلف وطلاء أزرق مخضر لافت للنظر.  

وقد أكدت العلامة التجارية منذ ذلك الحين أن الهاتف سيأتي بلون "الحفرة الزرقاء" ، المستوحى من الحفر الزرقاء في أعماق البحار، بالإضافة إلى زوايا أكثر استدارة وإطار معدني ثنائي الأبعاد ونصف ذي حواف عمودية.

هاتف Vivo X Fold 6

 

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6 

 يتميز الهاتف بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل ، مقترنًا بعدسة تليفوتوغرافية فائقة الدقة من نوع Zeiss APO، وهي الأولى من نوعها في الهواتف القابلة للطي. 

كما يتضمن الهاتف شريحة التصوير Blueprint V3+، ويدعم محول التليفوتوغرافي Vivo Zeiss G2 (ما يعادل 200 مم)، ويُقدم خيارات ألوان متعددة.

تستخدم كلتا الشاشتين الداخلية والخارجية أحدث جيل من المواد المضيئة. وتستخدم الشاشة الداخلية مادة سامسونج M14 المضيئة، والتي تقول شركة فيفو إنها توفر سطوعًا أعلى واستهلاكًا أقل للطاقة.

ميزات هاتف X Fold 6 

يعمل هاتف X Fold 6 بمعالج MediaTek Dimensity 9500 Super Edition . وتقول شركة Vivo إن تطوير هذه الشريحة استغرق قرابة عامين، وهي مصممة خصيصًا للأجهزة القابلة للطي. 

تشير التقارير إلى أن أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) أعلى بنسبة 111% من الجيل السابق، بينما انخفض استهلاك الطاقة بنسبة 56%.
سيتم إطلاق الجهاز بنظام OriginOS 6 Fold  وهي ميزة الإنتاجية متعددة التطبيقات من Vivo للشاشات القابلة للطي.

شركة فيفو هاتف X Fold 6 عدسة تليفوتوغرافية الهواتف القابلة للطي نظام OriginOS 6 Fold وحدة كاميرا دائرية شاشات القابلة للطي

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