بميزات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة ون بلس للتو عن توسعها بإطلاق سلسلة هواتف ون بلس N6، والذي ستطرح في 30 يونيو . وهو هواتف للشباب الذين يبحثون عن أداء يومي ممتاز بسعر معقول.



من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين 18,000 و25,000 روبية هندية، مما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة ويستهدف هاتف N6 جيل زد. وبدلًا من الاعتماد على إعلانات المشاهير، يتجهون نحو مقاطع الفيديو القصيرة وحملات التواصل الاجتماعي الطبيعية.

ميزات هاتف N6

ميزات هاتف N6

من حيث التصميم، يتميز هاتف N6 بمظهر أنيق وعصري مع ظهر وإطار مسطحين. وسيتوفر بلونين جميلين: الأخضر والأسود. يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا مزدوجة ضمن وحدة مربعة، بينما يتميز الجزء الأمامي بشاشة مسطحة مع ثقب مركزي للكاميرا الأمامية وحواف أكثر سمكًا قليلاً (وهو أمر طبيعي بالنسبة لهذه الفئة السعرية ولا تزال المواصفات الكاملة طي الكتمان،

مواصفات هاتف N6

مواصفات هاتف N6

ولكن من المتوقع أن يقدم الهاتف عمر بطارية طويل وأداءً سلسًا للاستخدام اليومي، ليفي بوعد "التشغيل الدائم". سيبدأ بيعه في 30 يونيو على العديد من المواقع التجارية أونلاين

سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستقارن سلسلة OnePlus N الجديدة مع المنافسين الأقوياء مثل سلسلة iQOO Z وسلسلة Samsung Galaxy A في فئة الهواتف التي تقل أسعارها عن 25000 روبية.