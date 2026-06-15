أخبار التكنولوجيا | هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير.. أسعار الهواتف الذكية القادمة تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن نظام التشغيل HarmonyOS 7 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، مقدمة أول نظرة على الجيل الجديد من منصتها البرمجية.

أعلنت شركة جوجل Google، خلال مؤتمر I/O 2026 عن مفهوم جديد يحمل اسم "وكلاء البحث" Search Agents، مع بدء طرح أول فئة منهم، وهي "وكلاء المعلومات" Information Agents، ضمن وضع الذكاء الاصطناعي للمشتركين في باقة AI Ultra.

كشفت عملية تفكيك حديثة أجرتها منصة iFixit، لـ هاتف ترامب T1 by Trump Mobile، المعروف باسم “Trump Phone”، عن مفاجآت تتعلق بحقيقة مكونات الجهاز ومدى “أمريكيته”، رغم الترويج له باعتباره منتجا يعكس “القيم الأمريكية” و”الابتكار الأمريكي”.

سعر ومواصفات Google Pixel 8a من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الباحثين عن هاتف متوسط يقدم تجربة أندرويد نقية مع إمكانيات ذكاء اصطناعي متقدمة وكاميرات قوية، وهو ما نجحت جوجل في توفيره من خلال هذا الهاتف الذي يجمع بين الأداء المتميز والسعر التنافسي.

أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، تحديثا جديدا لنظام ويندوز 11 يتضمن ميزة طال انتظارها تحمل اسم “Low Latency Profile”، وذلك ضمن التحديث التراكمي KB5094126، حيث بدأت الشركة في طرحها بشكل رسمي لجميع أجهزة Windows 11 بإصداري 24H2 و25H2 بعد أن كانت متاحة بشكل تجريبي في وقت سابق.

تشهد سماعات آبل AirPods Pro 3 حاليا انخفاضا غير مسبوق في السعر على متاجر التجارة الإلكترونية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 179 دولارا، في واحدة من أبرز العروض لهذا العام على الأجهزة الصوتية الفاخرة.

تشهد أسعار الهواتف الذكية ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع الجيل القادم من الهواتف الرائدة، في ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف المكونات الأساسية.

أصدر خبراء وأطباء القلب تحذيرات جديدة بشأن الاستخدام اليومي لبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة خاصة السماعات اللاسلكية، مشيرين إلى احتمالية تأثير المجالات المغناطيسية الصادرة عن سماعات الرأس على الأجهزة القلبية المزروعة لدى بعض المرضى، مثل منظمات ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان.

أعلنت شركة آبل Apple، عن إنهاء الدعم البرمجي لعدد 16 جهازا مع إطلاق تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة هذا الخريف، في خطوة تعد من أوسع عمليات إيقاف الدعم في السنوات الأخيرة، خاصة ضمن منصة Apple Watch التي شهدت أكبر موجة إقصاء في تاريخها.

تعمل منصة واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح جدولة الرسائل على أجهزة آيفون، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد وقت وتاريخ إرسال الرسالة مسبقًا بدلًا من إرسالها بشكل فوري، مع دعم متوقع للدردشات الفردية والجماعية على حد سواء.