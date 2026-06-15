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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير.. أسعار الهواتف الذكية القادمة تثير الجدل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لمنافسة آبل.. هواوي تعزز HarmonyOS 7 بـ2000 وكيل ذكاء اصطناعي
 

أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن نظام التشغيل HarmonyOS 7 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، مقدمة أول نظرة على الجيل الجديد من منصتها البرمجية. 


وداعا للبحث التقليدي.. جوجل تطلق وكيلا ذكيا يبحث ويراقب الإنترنت نيابة عنك
 

أعلنت شركة جوجل Google، خلال مؤتمر I/O 2026 عن مفهوم جديد يحمل اسم "وكلاء البحث" Search Agents، مع بدء طرح أول فئة منهم، وهي "وكلاء المعلومات" Information Agents، ضمن وضع الذكاء الاصطناعي للمشتركين في باقة AI Ultra.

تفكيك يكشف الحقيقة.. هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير
 

كشفت عملية تفكيك حديثة أجرتها منصة iFixit، لـ هاتف ترامب T1 by Trump Mobile، المعروف باسم “Trump Phone”، عن مفاجآت تتعلق بحقيقة مكونات الجهاز ومدى “أمريكيته”، رغم الترويج له باعتباره منتجا يعكس “القيم الأمريكية” و”الابتكار الأمريكي”.


سعر ومواصفات Google Pixel 8a.. هاتف جوجل الاقتصادي بمزايا الذكاء الاصطناعي

 

سعر ومواصفات Google Pixel 8a من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الباحثين عن هاتف متوسط يقدم تجربة أندرويد نقية مع إمكانيات ذكاء اصطناعي متقدمة وكاميرات قوية، وهو ما نجحت جوجل في توفيره من خلال هذا الهاتف الذي يجمع بين الأداء المتميز والسعر التنافسي.

أسرار وتحسينات مهمة في تحديث ويندوز 11 يونيو 2026

أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، تحديثا جديدا لنظام ويندوز 11 يتضمن ميزة طال انتظارها تحمل اسم “Low Latency Profile”، وذلك ضمن التحديث التراكمي KB5094126، حيث بدأت الشركة في طرحها بشكل رسمي لجميع أجهزة Windows 11 بإصداري 24H2 و25H2 بعد أن كانت متاحة بشكل تجريبي في وقت سابق.

مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3

تشهد سماعات آبل AirPods Pro 3 حاليا انخفاضا غير مسبوق في السعر على متاجر التجارة الإلكترونية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 179 دولارا، في واحدة من أبرز العروض لهذا العام على الأجهزة الصوتية الفاخرة.


أسعار الهواتف الذكية القادمة تثير الجدل.. التفاصيل كاملة

 

تشهد أسعار الهواتف الذكية ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع الجيل القادم من الهواتف الرائدة، في ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف المكونات الأساسية.

تحذير صادم: سماعات آيربودز قد تؤثر على قلبك دون أن تشعر

 

أصدر خبراء وأطباء القلب تحذيرات جديدة بشأن الاستخدام اليومي لبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة خاصة السماعات اللاسلكية، مشيرين إلى احتمالية تأثير المجالات المغناطيسية الصادرة عن سماعات الرأس على الأجهزة القلبية المزروعة لدى بعض المرضى، مثل منظمات ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان.

آبل تفاجئ المستخدمين.. إنهاء دعم 16 جهازا في أكبر تحديث بتاريخها

 

أعلنت شركة آبل Apple، عن إنهاء الدعم البرمجي لعدد 16 جهازا مع إطلاق تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة هذا الخريف، في خطوة تعد من أوسع عمليات إيقاف الدعم في السنوات الأخيرة، خاصة ضمن منصة Apple Watch التي شهدت أكبر موجة إقصاء في تاريخها.

ميزة مرتقبة في واتساب.. إرسال الرسائل لاحقا بدون تدخل منك

 

تعمل منصة واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح جدولة الرسائل على أجهزة آيفون، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد وقت وتاريخ إرسال الرسالة مسبقًا بدلًا من إرسالها بشكل فوري، مع دعم متوقع للدردشات الفردية والجماعية على حد سواء.

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