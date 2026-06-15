تحذير صادم: سماعات آيربودز قد تؤثر على قلبك دون أن تشعر

أصدر خبراء وأطباء القلب تحذيرات جديدة بشأن الاستخدام اليومي لبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة خاصة السماعات اللاسلكية، مشيرين إلى احتمالية تأثير المجالات المغناطيسية الصادرة عن سماعات الرأس على الأجهزة القلبية المزروعة لدى بعض المرضى، مثل منظمات ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان.

سماعات آيربودز قد تؤثر على قلبك دون أن تشعر

توضح التحذيرات أن هذه الأجهزة قد تتعرض للتداخل عند وجودها بالقرب من حقول مغناطيسية، ما قد يؤدي إلى تفعيل “الوضع المغناطيسي الآمن” بشكل مؤقت، وهو وضع مصمم لحماية المرضى أثناء الإجراءات الطبية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، لكنه قد يتسبب في تعطيل مؤقت لقدرة الجهاز على رصد اضطرابات خطيرة في ضربات القلب.

وبحسب المعايير الطبية، يتم تفعيل هذا الوضع عند التعرض لمجالات مغناطيسية تبلغ قوتها نحو 10 غاوس أو أكثر، إلا أن انتشار المغناطيسات الصغيرة عالية القوة داخل الأجهزة الاستهلاكية الحديثة زاد من احتمالات حدوث تداخل غير مقصود مع الأجهزة الطبية المزروعة.

وأشارت دراسات علمية حديثة، من بينها دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology، إلى أن بعض الأجهزة مثل سماعات آبل آيربودز قد تمتلك حقولا مغناطيسية كافية لتفعيل هذا الوضع في بعض أجهزة القلب المزروعة.

كما رصدت تأثيرات مشابهة مع أجهزة مثل iPhone 12 Pro Max وApple Pencil وMicrosoft Surface Pen، إلى جانب الهواتف الذكية والساعات الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

سماعات آبل آيربودز

ورغم هذه النتائج، يؤكد الأطباء أن هذه المخاطر لا تعني بالضرورة منع استخدام هذه الأجهزة، بل تستدعي فقط الالتزام بإرشادات السلامة.

وتوصي شركة آبل عبر موقعها الرسمي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 بوصات (حوالي 15 سم) بين الأجهزة الإلكترونية والأجهزة القلبية المزروعة.

كما تنصح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم وضع الهواتف أو السماعات في الجيوب القريبة من الصدر، واتباع إرشادات الشركات المصنعة، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال ظهور أعراض مثل الدوخة أو فقدان الوعي أو اضطرابات في نبضات القلب.

ويؤكد الخبراء أن الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية ممكن، بشرط الالتزام بالإرشادات الطبية وتجنب التلامس المباشر الطويل مع الأجهزة الحساسة.