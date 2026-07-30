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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خلال 3 ساعات.. نفاد تذاكر حفل رامي صبري بجدة 7 أغسطس

نفاد تذاكر حفل رامي صبري بجدة 7 أغسطس خلال 3 ساعات.. والقمر يواصل الانتشار
نفاد تذاكر حفل رامي صبري بجدة 7 أغسطس خلال 3 ساعات.. والقمر يواصل الانتشار
محمد زاهر   -  
أوركيد سامي
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أعلنت الجهة المنظمة لحفل الميجا ستار رامي صبري عن نفاد كامل تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم 7 أغسطس المقبل على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بمدينة جدة وذلك بعد 3 ساعات فقط من بدء طرحها، حيث يعكس الإقبال القياسي المكانة المتزايدة للفنان في الخليج وقدرة حفلاته على تحقيق أرقام قياسية متتالية.

ويأتي هذا النجاح امتداداً لسلسلة حفلات "SOLD OUT" التي باتت سمة مميزة لجولات رامي صبري والتى كان آخرها حفلي أبوظبي الشهر الماضي حيث بيعت تذاكر الحفل الأول خلال 60 دقيقة، والثاني خلال 30 دقيقة فقط ما دفع الجمهور للمطالبة بإضافة حفل ثالث.

وتزامن الحماس الجماهيري في أبوظبي مع تصدر ألبوم "القمر" قوائم الاستماع العربية فور صدوره وقدم رامي صبري خلال الحفلين الألبوم كاملاً على المسرح "لايف" ولأول مرة، دون الاعتماد على الـ Playback، بمصاحبة فرقة موسيقية كاملة وبإنتاج صوتي وإضاءة وهندسة مسرحية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويواصل البوم القمر تحقيق انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية، حيث تتصدر أغنيات "لو تعرف"، "أنا مالي بيك"، "أيامي"، "فلتة"، إلى جانب كليب "القمر" قوائم التريند على تيك توك والمنصات الموسيقية ويؤكد هذا النجاح انتقال رامي صبري من موقع "نجم الحضور" إلى موقع "صانع الحدث".

ويشهد حفل جدة تقديم  أغاني ألبوم القمر الـ 13 أمام الجمهور السعودي للمرة الأولى ويمزج الألبوم بين الطابع الرومانسي والدرامي وإيقاعات المقسوم والفلكلور المصري.

كما يحمل ألبوم القمر توقيع رامي صبري في تلحين 4 أغنيات: "فلتة"، "لسه باقي عليك"، "بفرحك وأنت تزعلني"، و"موسم الصيف".

وشارك في صناعة الألبوم نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي حيث وضع كلماته الشعراء  محمد يحيى، عليم، عمرو المصري، تامر حسين، محمد عاطف، حازم إكس، وفلبينو والالحان  عزيز الشافعي، علي شعبان، تيام علي، مدين، عمرو الخضري، وأحمد حسين .. بالاضافة الى الموزعين أسامة الهندي، جلال الحمداوي، أحمد أمين، فلسطيني، عادل حقي وكولوبكس وهندسة صوتية أمير محروس وهاني محروس.

سرعة نفاد التذاكر تعكس ثقة الجمهور السعودي في تجارب "اللايف" التي يقدمها رامي صبري ويجري العمل على توفير أعلى معايير التنظيم والصوت والإضاءة بما يليق بمسرح "عبادي الجوهر أرينا" وبمكانة الفنان على الساحة العربية.

وبهذا يرسخ رامي صبري مكانته كأحد أكثر الأسماء طلباً في حفلات الخليج، ويعيد تعريف علاقة الجمهور العربي بحفلات "اللايف" من خلال معادلة واضحة.. حضور كامل وتفاعل كامل وتجربة موسيقية متكاملة.

رامي صبري اخبار الفن نجوم الفن

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