مدبولي يؤكد أهمية وضع خطة زمنية للتعاون مع ليبيا في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية ودعم الربط الكهربائي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، والعمل على تطويرها بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذا الالتزام بما تم التوافق عليه خلال لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس من ضرورة دعم العلاقات الثنائية وتفعيل اللجنة المُشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، بمقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة.

حضر اللقاء من الجانب المصري؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الليبي؛ إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي، و وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، و محمد بن غلبون، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الحكومة، ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

ورحب مدبولي، برئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، والوفد المُرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال لقائه بالوفد الليبي صباح اليوم، عُمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز تلك العلاقات على النحو الذي يُحقق المصالح المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع ليبيا الشقيقة في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، وتكرير المُنتجات البترولية، إلى جانب دعم شبكة الربط الكهربائي، لافتاً إلى أهمية البدء في تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات التنفيذية في البلدين؛ في ملف الطاقة.

وتناول مدبولي جهود الدولة في تحقيق الربط الكهربائي مع الدول المُجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وليبيا الشقيقة، وهو ما يسهم في دعم تبادل الطاقة بين البلدان العربية الشقيقة، مشيراً أيضاً إلى إمكانات التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجال إنتاج الأسمدة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية، فضلاً عن دعم الربط الكهربائي بين البلدين.