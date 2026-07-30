في ذكرى رحيله.. لطفي لبيب من جندي على الجبهة إلى فنان زرع البسمة في قلوب المصريين

تحل اليوم 30 يوليو الذكرى الأولى لرحيل الفنان لطفي لبيب، الذي ترك خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت لسنوات طويلة، قدم خلالها عشرات الشخصيات التي تنوعت بين الكوميديا والدراما، وتمكن من صناعة حالة خاصة مع الجمهور بفضل حضوره المختلف وأدائه التلقائي وقدرته على تحويل التفاصيل البسيطة إلى مشاهد لا تُنسى.

لكن حكاية لطفي لبيب لم تبدأ من خشبة المسرح أو أمام كاميرات السينما، إذ سبقت مشواره الفني تجربة وطنية وإنسانية مهمة، بعدما أدى خدمته العسكرية وشارك في حرب أكتوبر 1973، لتظل ذكريات تلك الفترة حاضرة في حياته ومواقفه حتى سنواته الأخيرة.

لطفي لبيب.. سنوات من الحياة على الجبهة

خاض لطفي لبيب تجربة عسكرية تركت تأثيرًا واضحًا في شخصيته، وشارك في حرب أكتوبر وعاش عن قرب تفاصيل واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث.

وكان الفنان الراحل يتحدث من وقت إلى آخر عن ذكرياته خلال فترة الحرب، مستعيدًا تفاصيل الحياة على الجبهة وما حملته تلك السنوات من مشاعر الخوف والأمل والفخر، إلى جانب ذكريات زملائه واللحظات التي عاشها الجنود خلال المواجهات.

ولم يتعامل لبيب مع تجربته العسكرية باعتبارها مجرد مرحلة عابرة، بل ظل يعتبرها جزءًا أساسيًا من تكوينه الشخصي، وهو ما انعكس لاحقًا على نظرته إلى الفن والقضايا الوطنية التي تناولها في عدد من أعماله.

الكتيبة 26.. محاولة لحفظ ذاكرة الحرب

ومن أبرز ما ارتبط بتجربة لطفي لبيب العسكرية كتابته عن الكتيبة التي خدم بها، حيث حاول توثيق جزء من ذكرياته وتجربته خلال حرب أكتوبر، وكان لديه حلم بتحويل هذه التفاصيل إلى عمل فني يروي ما عاشه الجنود خلال تلك الفترة.

وكان يرى أن قصص الحرب لا تتوقف عند مشاهد المعارك والانتصارات، وإنما تمتد إلى حياة الجنود اليومية، وما عاشوه من لحظات قاسية ومواقف إنسانية وتضحيات كبيرة.

وظلت فكرة تقديم عمل يتناول هذه التجربة حاضرة لديه، باعتبار أن نقل هذه الذكريات إلى الأجيال الجديدة يمثل نوعًا من الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

من الجبهة إلى الفن

بعد انتهاء فترة خدمته العسكرية، بدأ لطفي لبيب خطواته في عالم الفن، ليجد نفسه أمام طريق مختلف تمامًا عن أجواء الجبهة، لكنه حمل معه ما تعلمه من الانضباط والتجربة الإنسانية إلى مشواره الجديد.

وبمرور السنوات، نجح في إثبات موهبته على خشبة المسرح ثم في السينما والتليفزيون، وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال التي جعلته واحدًا من أشهر نجوم الأدوار المساندة في الدراما المصرية.

ورغم أن كثيرًا من أدواره لم تكن في صدارة البطولة، فإن لبيب استطاع أن يترك بصمته في كل شخصية قدمها، حتى أصبحت بعض مشاهده أكثر حضورًا في ذاكرة الجمهور من أدوار البطولة نفسها.

الكوميديا كانت طريقه إلى قلوب الجمهور

ارتبط اسم لطفي لبيب بصورة خاصة بالأعمال الكوميدية، لكنه لم يعتمد على المبالغة أو الأداء الصاخب لصناعة الضحكة، وإنما كان يعتمد على التلقائية وتفاصيل الشخصية وطريقة إلقاء الحوار وتعبيرات الوجه.

وهو ما منحه قدرة استثنائية على تقديم الشخصيات البسيطة والمواطن العادي والأب والموظف والرجل الذي يجد نفسه في مواقف طريفة، دون أن يشعر المشاهد بأن الشخصية مصطنعة.

وتنوعت أعماله بين الكوميديا والدراما، وشارك في أفلام ومسلسلات أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، وظل اسمه حاضرًا بقوة إلى جانب عدد كبير من نجوم السينما المصرية.

السفارة في العمارة.. دور جمع الفن بالموقف الوطني

ومن أبرز المحطات التي بقيت مرتبطة باسم لطفي لبيب مشاركته في فيلم «السفارة في العمارة»، حيث قدم شخصية السفير الإسرائيلي أمام الفنان عادل إمام.

وكانت مواقفه الوطنية وتصريحاته عن تجربته خلال الحرب جزءًا أساسيًا من صورته لدى الجمهور، خاصة أنه جمع بين فنان يضحك الناس ورجل عاش تجربة الحرب بنفسه.

فنان الأدوار الثانية الذي أصبح بطلاً في ذاكرة الجمهور

امتلك لطفي لبيب قدرة نادرة على جعل الدور الصغير مؤثرًا، فلم يكن بحاجة إلى مساحة كبيرة من المشاهد حتى يثبت وجوده أو يترك انطباعًا لدى المشاهد.

وكان يكفي ظهوره في مشهد واحد أحيانًا ليضيف إليه حالة خاصة، بفضل صوته وطريقة حديثه وحضوره الهادئ وخبرته في بناء الشخصية.

ولهذا السبب أصبح أحد أهم الفنانين الذين ارتبط بهم الجمهور رغم أن معظم مشواره لم يكن قائمًا على البطولة المطلقة، إذ استطاع أن يجعل اسمه وحده سببًا في انتظار الشخصية التي سيقدمها داخل أي عمل جديد.

سنوات المرض والابتعاد عن الشاشة

وفي السنوات الأخيرة من حياته، تراجعت مشاركات لطفي لبيب الفنية بسبب ظروفه الصحية، لكنه ظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور، وظلت أعماله القديمة تستعيد مكانها لدى المشاهدين مع كل عرض جديد.

وعلى الرغم من ابتعاده نسبيًا عن الأضواء، فإن محبة الجمهور له لم تتراجع، خاصة أن مسيرته ارتبطت بشخصيات قريبة من الناس، وبحضور فني ظل ثابتًا على مدار سنوات طويلة.

وفي 30 يوليو 2025، رحل لطفي لبيب بعد تدهور حالته الصحية، لتطوى صفحة فنان ترك إرثًا كبيرًا من الأعمال والمواقف والشخصيات التي أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية المصرية.

لطفي لبيب.. سيرة لا تختصرها الكوميديا

وبعد مرور عام على رحيله، يستعيد الجمهور اسم لطفي لبيب من زاوية تتجاوز كونه فنان كوميديا، فهو الرجل الذي جمع في سيرته بين تجربة الجندي الذي عاش الحرب، والفنان الذي اختار بعد ذلك أن يمنح الناس لحظات من الضحك والبهجة.

عاش قسوة الحرب، لكنه لم يسمح لها بأن تطغى على الجانب الإنساني في شخصيته، وحول موهبته إلى وسيلة للتعبير عن الحياة بكل تناقضات، من الألم إلى الفرح، ومن المواقف الصعبة إلى الضحكة التي تخفف وطأة الأيام.

ولهذا يبقى لطفي لبيب حاضرا بعد رحيله، ليس فقط من خلال أفلامه مسلسلات ومسرحيات، ولكن أيضًا من خلال سيرة رجل حمل وطنه في ذاكرته، ثم حمل الفن إلى الناس، فبقي اسمه مرتبطا بوجوه ابتسمت لها الأجيال، فنان استطاع أن يحول حتى أدواره الصغيرة إلى علامات لا تنسى.