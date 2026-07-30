موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة موجة شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات المسجلة فعليًا، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل لتفادي الإجهاد الحراري.

كتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر بدأت تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من البحر المتوسط، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بنحو ثلاث درجات مئوية مقارنة بالقيم الفعلية.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم نحو 37 درجة مئوية، مع استمرار الارتفاع التدريجي حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتتراوح العظمى بين 37 و39 درجة، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 42 درجة، خاصة خلال يومي السبت والأحد.

الرطوبة تضاعف الإحساس بحرارة الطقس

وأشارت غانم إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يمثل العامل الرئيسي في زيادة الشعور بحرارة الطقس، لافتة إلى أن الأجواء ستكون أكثر إرهاقًا خلال فترات النهار، لا سيما وقت الظهيرة، وهو ما يستدعي الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذيرات من اضطراب البحر المتوسط

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتصل إلى نحو 2.5 متر، وهو ما قد يدفع الجهات المختصة إلى إغلاق بعض الشواطئ حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدة أن شواطئ المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، مثل دمياط والعريش، تعد الأكثر استقرارًا خلال هذه الفترة.

نصائح لتجنب الإجهاد الحراري

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإكثار من تناول المياه والسوائل والمرطبات على مدار اليوم، مع تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، حفاظًا على الصحة وتقليل فرص الإصابة بالإجهاد الحراري.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت غانم أن الموجة شديدة الحرارة ستبدأ في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتبعه تراجع ملحوظ في نسب الرطوبة بحلول منتصف شهر سبتمبر، بما يسهم في تحسن الإحساس العام بحالة الطقس.