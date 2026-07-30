تفاصيل مخطط نتنياهو الجديد لتهجير أهالي الضفة الغربية.. خبير يكشف

كشف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن اللقاء يعد الثامن بينهما منذ تولي ترامب منصبه.

وأوضح حسن سلامة، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج "تغطية خاصة" على قناة صدى البلد، أن اللقاء استمر نحو ساعة، ولم يعقبه مؤتمر صحفي كما جرت العادة، مشيرًا إلى أن الطرفين أكدا خلاله أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب قبل اللقاء بشأن إمكانية توجيه ضربات أقوى لإيران كانت "مقلقة"، موضحًا أن تفاصيل ما دار خلال الاجتماع لم يتم الكشف عنها بشكل كامل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تستهدف وكلاء إيران في المنطقة كجزء من سياسة الضغط على طهران، موضحًا أن الطرفين يسعيان إلى التوصل لاتفاق، لكن كل طرف يحاول فرض شروطه، ومن ينجح في ذلك سيتحمل تبعات المرحلة المقبلة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن أي تحرك إسرائيلي مستقبلي سيكون مرتبطًا بموافقة أمريكية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى لتنفيذ مخطط في الضفة الغربية يقوم على تهجير الفلسطينيين، على غرار ما حدث في قطاع غزة، وهو المخطط الذي تصدت له مصر.

ولفت إلى أن المواجهة الإيرانية الأمريكية لم تحقق النتائج التي كان يسعى إليها أي من الطرفين، مشيرًا إلى وجود رفض واسع داخل الولايات المتحدة لاستمرار الحرب بصورتها الحالية.

وأضاف أن ترامب يحاول إدارة التصعيد من خلال ضربات محدودة، في الوقت الذي ترد فيه إيران باستهداف مصالح أمريكية في المنطقة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يواجه تحديًا في كيفية إنهاء المواجهة بشكل يحافظ على صورة القوة الأمريكية.