بعد تصريحات ترامب عن قصف إيران.. أسعار النفط تقفز 7%

قفزت أسعار النفط بنحو 7% في تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة ردا على شن هجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 7% إلى 89.98 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" للشهر نفسه بنسبة 6.65% إلى 84.53 دولار للبرميل.

وجاءت هذه القفزة في الأسعار بعد أن كانت الأسواق قد شهدت تراجعات حادة في الأيام السابقة، حيث هبطت أسعار النفط مطلع الأسبوع بعد أن أوقف ترامب مؤقتا سلسلة من الغارات الجوية على إيران، مما أثار آمالا في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وكانت الأسعار قد تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو 2026، مع تصاعد القتال بين الجانبين وتهديدات بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.