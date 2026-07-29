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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تدين هجمات الولايات المتحدة والسعودية على العراق

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها  للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مناطق في العراق واستهدفت منشآت وممتلكات تابعة للجهات الرسمية العراقية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "هذه الهجمات تشكل اعتداء صريحا على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للعراق، وانتهاكا فاضحاً للفقرة (4) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وتأتي في إطار الأطماع الأمريكية والكيان الصهيوني لتوسيع رقعة الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا".

وأعربت عن "تعازيها باستشهاد عدد من أبناء الشعب العراقي الشريف خلال هذه الهجمات العدوانية".

وشددت الخارجية الإيرانية على "دعم وتضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع الحكومة والشعب العراقيين، وتحمل النظام الأمريكي المحرض للحرب وشركائه في المنطقة مسؤولية العواقب الوخيمة لهذه الأعمال الإجرامية واللاإنسانية والاستفزازية".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أن قواتها بالتعاون مع القوات السعودية نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لـ"إرهابيين موالين لإيران" في شرق العراق، وذلك ردا على سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودي اللواء تركي المالكي أن القوات المسلحة السعودية وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت "ضربات نوعية محددة" ضد أهداف تابعة "للميليشيات الموجودة على أراضي العراق، والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة".

وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة السعودية العراق الشعب العراقي

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