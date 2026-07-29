برعاية مصرية.. تقدم في مفاوضات القاهرة بين حماس والوسطاء

برعاية مصرية، بلغت المفاوضات الجارية في القاهرة مرحلة متقدمة، وسط مؤشرات على التوافق على ورقة تفاهم بين حركة حماس والوسطاء، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية.

نقل موقع "الرسالة نت" الفلسطيني، عن مصادر قولها إن ورقة التفاهم المطروحة تتناول مختلف الملفات العالقة، بما فيها ملف السلاح، ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة.

أضافت المصادر بإن احتمالات الإعلان عن نتائج الجولة خلال الساعات القادمة أو غدا تبدو مرتفعة، في حال استكمال اللمسات الأخيرة على الورقة المطروحة.

أشارت إلى أن المرونة الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الحساسة.

وأضافت المصادر أن حركة حماس "نزعت كل الذرائع" وقدمت مواقف إيجابية بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، لافتة إلى مشاركة الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة نيكولاي ملادينوف بشكل مباشر في الاتفاق المرتقب، ما يعزز فرص نجاحه.