بعد ضرب آلية هندسية إسرائيلية.. نتنياهو يوجه بالرد على حزب الله

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجيهات لسلاح الجو للرد على ما اعتبره “ خرق” من حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن تعرضت آلية هندسية تابعة للاحتلال لأضرار في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر، ولم تقع إصابات في صفوف القوات"، مشددا على أن "هذا يعد خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله".

وأكد الجيش في بيانه، أن قواته تواصل نشاطها في منطقة التلة، و"لن تسمح للعناصر الإرهابية في المنطقة بتعزيز أو تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الرد المحتمل اليوم على "حزب الله" لن يشمل الضاحية الجنوبية.

وأشار تقرير Ynet إلى أن "حزب الله" أظهر خلال الأيام الأخيرة علامات على إعادة التأهيل في جنوب لبنان، حيث حاول فتح فرع جديد لمؤسسة "القرض الحسن" في منطقة صور، وهي المؤسسة التي تعتبر بمثابة البنك التابع للحزب، الذي كان خلال الحرب هدفا متكررا للغارات الإسرائيلية.