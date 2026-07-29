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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يخططون لفرض رسوم على جميع السفن العابرة لباب المندب

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أفادت مصادر مطلعة، أن الحوثيين يدرسوا فرض رسوم جمركية على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر عبر مضيق المندب، بحسب رويترز.

وقالت المصادر إن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على ​معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني ​للتنفيذ في هذه المرحلة.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحوثيين على ​طلب للتعليق من قبل وكالة "رويترز".

وأشار مسؤولان إقليميان نقلا عن طهران إلى أن "مسؤولين حوثيين سافروا إلى إيران في يوليو لحضور مراسم ‌جنازة  علي خامنئي، وناقشوا مع نظرائهم الإيرانيين مسألة فرض رسوم على العبور عبر مضيق باب المندب".

وأضاف ​المصدران أن ​أهداف هذه ⁠الخطوة تتمثل في تطبيع ممارسة فرض رسوم على الممرات المائية الدولية وزيادة الضغط على الولايات ​المتحدة. وأضافا أن السفن الصينية ستعفى من ​هذه ⁠الرسوم، وأن الحوثيين أبدوا تأييدهم لهذا الترتيب.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 20 يوليو حصارا بحريا ​على السعودية، مما فتح جبهة جديدة ضد الولايات ​المتحدة وحلفائها في الحرب مع إيران، ووسع نطاق ⁠الهجمات على ناقلات تحمل الطاقة العالمية والإمدادات الأخرى إلى ​خارج مياه الخليج.

الحوثيين رسوم جمركية السفن التجارية البحر الأحمر مضيق المندب

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