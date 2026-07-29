تهديد لأمن الطاقة.. البرلمان العربي يدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات محاولات استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي نفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، مشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض هذه المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها.

الاعتداءات على المنشآت النفطية

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ولسلامة المنشآت الحيوية والنفطية، كما تمثل تهديدًا لأمن الطاقة في المنطقة والعالم، مشددًا على تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية.

وطالب "اليماحي" المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إيران ووكلائها في المنطقة ضد أمن واستقرار الدول العربية واستهدافها المستمر للمنشآت المدنية والنفطية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

https://youtu.be/RHLhVuTo0zI