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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد لأمن الطاقة.. البرلمان العربي يدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات محاولات استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي نفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، مشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض هذه المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها.

الاعتداءات على المنشآت النفطية 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ولسلامة المنشآت الحيوية والنفطية، كما تمثل تهديدًا لأمن الطاقة في المنطقة والعالم، مشددًا على تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية.

وطالب "اليماحي" المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إيران ووكلائها في المنطقة ضد أمن واستقرار الدول العربية واستهدافها المستمر للمنشآت المدنية والنفطية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

https://youtu.be/RHLhVuTo0zI

البرلمان العربي المنشآت البترولية المملكة العربية السعودية إيران الأراضي العراقية مجلس الأمن الدولي اليماحي الطاقة الدفاعات الجوية السعودية

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