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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري تستعد لإطلاق ٥ مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه

هاني سويلم - وزير الري
هاني سويلم - وزير الري
حنان توفيق
نتيجة الثانوية العامة 2026

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، بخصوص الخطوات الجارية لإطلاق 5 مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه، بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، بمحافظات الشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وذلك بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITSAgro الإيطالية.

وأوضح وزير الري أن إطلاق هذه المدارس يأتى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0 والتى تستهدف بناء القدرات البشرية، والاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على دعم منظومة العمل بالوزارة في مختلف المواقع والمنشآت، بما تمتلكه من مهارات علمية وعملية متميزة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المائية، وبما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف أن إطلاق هذه المدارس يسهم في توفير فرص تعليم فني متخصص فى مجالات المياه، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة الفنية والخبرة العملية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يؤهلم للعمل في عدد من التخصصات الحيوية بوزارة الموارد المائية والرى، من بينها الإشراف على أعمال تطهيرات الترع والمصارف، والعمل كبحارة بإدارات الري، وفنيي تشغيل وصيانة بمحطات الرفع، وفني تشغيل وصيانة للقناطر والمنشآت المائية، وفنيي تشغيل وصيانة لمحطات معالجة وتحلية المياه، بما يسهم في ضمان استدامة وكفاءة تشغيل منظومة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.

وسيحصل الطلاب على تدريب عملي مكثف طوال العام الدراسي داخل مواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يشمل محطات الرفع، والقناطر، والإدارات العامة للري، وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، وذلك تحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة، بهدف إكسابهم الخبرات العملية والمهارات الفنية اللازمة، وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم، بما يلبي احتياجات الوزارة من العمالة الفنية المؤهلة.

جدير بالذكر أن هذه المدارس ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، وتضم عدد (٤) تخصصات رئيسية تشمل إدارة الموارد المائية، والمنشآت المائية، وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، وهي تخصصات ذات اولوية تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الموارد المائية.

وقد تم عقد عدد من ورش العمل بالمقر الرئيسى لمركز التدريب لتحديد متطلبات مناهج التعليم الفني الثانوى للفصول الدراسية الخمس، بمشاركة خبراء من وزارة الموارد المائية والري، و وزارة التربية والتعليم، والمركز القومى لبحوث المياه، وجارى حاليا إعداد مناهج للتدريب العملي في مجالات الري والصرف وإدارة الموارد المائية وتأهيل المنشات المائية ومعالجة وتحلية المياه وتنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات .

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المصرية الإيطالية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق ٧ أغسطس ٢٠٢٦، ويتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي.

وتنوه وزارة التربية والتعليم ايضا إلى الروابط المهمة الخاصة بالتقديم والاستعلام، حيث يمكن الاطلاع على طريقة التقديم من خلال الفيديو التالي.

ولمزيد من المعلومات، والرد على الاستفسارات، يمكن متابعة الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الرابط التالي.

وزير الري مدارس أجرو المصرية هانى سويلم وزارة التربية والتعليم أكاديمية ITSAgro الإيطالية

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