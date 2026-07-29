تخريج دفعة جديدة من معهد الدون بوسكو الإيطالي بالإسكندرية وافتتاح ملتقي توظيفي

زار وزير العمل حسن رداد معهد "دون بوسكو" الساليزيان الإيطالي، المتخصص في إعداد الكوادر الفنية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والأب أليخاندروا ليو ليوناردو ماريا مدير المعهد، وماريو ديبسكولي القنصل الفخري لدولة إيطاليا بالإسكندرية، والدكتور محمود حمزاوي مدير مديرية العمل بالإسكندرية، وعبدالونيس عبدالله وكيل المديرية.. وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية وشركاء التنمية.

واستهلت الفعالية بعرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ المعهد ودوره في إعداد الكوادر الفنية، إلى جانب عرض للموقف التنفيذي لمشروع تدريب أكثر من 1200 متدرب بمنح تدريبية مجانية قدمتها وزارة العمل..

كما تضمنت الفعاليات مراسم تخريج دفعة جديدة من المتدربين، وتبادل الدروع، وتسليم شهادات التخرج، فضلًا عن تفقد ملتقى التوظيف المصاحب، الذي شاركت فيه 10 شركات وفرت أكثر من 250 فرصة عمل حقيقية، إلى جانب 5 مؤسسات مجتمع مدني قدمت برامج وخدمات داعمة للشباب..وتحدث الوزير إلى ممثلي الشركات والشباب ، واكد ان كل الدعم لهم من أجل توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب ..

وأكد وزير العمل، في كلمته، أن هذه الفعالية تجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان، والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تنظر إلى التدريب باعتباره غاية في حد ذاته، وإنما باعتباره الطريق إلى فرصة عمل لائقة، وهو ما تعكسه استراتيجية الوزارة "التدريب من أجل التشغيل".وقال :"من يطلب التدريب يجدنا.. وبرامجنا المجانية تؤهل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل...تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي"

وأوضح الوزير أن التعاون بين الوزارة ومعهد "دون بوسكو" بفرع الإسكندرية فقط أثمر عن تدريب أكثر من 1200 شاب وفتاة حتى الآن ،وعلى مرحلتين، من خلال منح تدريبية مجانية شملت برامج فنية، ولغوية، ومهارات حياتية وتوظيفية، بما يعزز جاهزية الشباب للمنافسة في سوق العمل، مؤكدًا استمرار هذه الشراكة والتوسع فيها باستحداث تخصصات جديدة تواكب التطور التكنولوجي واحتياجات الصناعة.

وفي ختام كلمته، وجه وزير العمل رسالة إلى الخريجين، قال فيها: "أنتم اليوم لا تتسلمون شهادة تخرج فحسب، وإنما تتسلمون مفتاحًا لمستقبل جديد، فحافظوا على ما اكتسبتموه من علم ومهارة، وواصلوا التعلم والعمل والإبداع، فأنتم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وبسواعدكم تبنى الجمهورية الجديدة."...وأكد أن وزارة العمل ستواصل التوسع في برامج التدريب والتشغيل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية،لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارة والكفاءة التي يحتاجها سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج...

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معهد دون بوسكو يمثل صرحًا تعليميًا متميزًا ساهم على مدار عقود في تخريج أجيال من الفنيين المهرة الذين يعملون في كبرى المؤسسات الصناعية، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويخدم خطط التنمية المستدامة.