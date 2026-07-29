الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم بناء القدرات والاستقرار في مدغشقر

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أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر للمشاركة بالخبرات والإمكانيات الفنية لبناء القدرات في مدغشقر ودعم الاستقرار.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا، بقصر الرئاسة في مدينة العلمين.

ورحب الرئيس السيسي برئيس جمهورية مدغشقر والوفد المرافق له، مشيرًا إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تأسست عام 1970.

وقال الرئيس السيسي إنه أجرى مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر، أكد خلالها دعم مصر الثابت لمدغشقر فى هذه المرحلة الانتقالية.