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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم - تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.

جمهورية مصر العربية استهداف المنشآت النفطية المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

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