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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة.. وحوكمة رقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقرار منظومة توريد وصرف الأسمدة المدعومة للموسم الصيفي الحالي على مستوى الجمهورية، وتدفقاً منتظماً للحصص بفضل جهود الحوكمة الرقمية المشددة والمتابعة الميدانية المستمرة ، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضحت الوزارة أن ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن تجاوز نحو 10.7 مليون شيكارة بالاضافة الي توافر الاسمدة الحرة بمنافذ التوزيع بالمحافظات.

وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال منظومة التوريد والتوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، وانتظام العمل بغرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة، والربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظات، مشددا على الالتزام الكامل بالصرف عبر "منظومة كارت الفلاح" الذكي ضمانا للنزاهة والشفافية التي تتمتع بها منظومة صرف الأسمدةاليكترونيا .

وأكد فاروق، أن الدولة تقف في خندق واحد مع الفلاحين وحريصة علي وصول الدعم طبقا للمقررات السمادية وبشكل لائق للمزارعين، كما وجه لجان المتابعة الميدانية برصد حركة الشحن من المصانع وتتبعها خطوة بخطوة حتى وصولها إلى مخازن الجمعيات لتفادي أي نقص في المعروض، مع استمرار التنسيق الدوري واليومي مع الشركات والمصانع لتأمين انتظام تدفق الحصص القانونية المقررة، والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان استقرار الأسواق ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات، تم حتى الآن صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة مدعومة للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية .

من جهته أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن هناك لجان تفتيش ومتابعة تعمل بشكل مفاجئ ودوري على مخازن الجمعيات الزراعية لضمان مطابقة المنصرف الفعلي بالبيانات المسجلة إلكترونياً، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم السماح بأي تراخي في إيصال الدعم كاملاً للفلاح المصري الذي يعد عصب الإنتاج الزراعي، كما وجه رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بمواصلة المرور الدوري علي المحافظات لضمان تنفيذ توجيهات الوزير.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن هناك استقراراً في منظومة التداول والتوريد والمتابعة ؛ حيث تتدفق الأسمدة من المصانع الوطنية بمعدلات طبيعية بشكل يومي كما تتم عمليات صرف الأسمدة بجميع منافذ التوزيع والجمعيات الزراعية علي مستوي الجمهورية، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات العاجلة للمزارعين فوراً ودون أي تكدس، مؤكدا وجود مخزون آمن تماماً ويكفي لتغطية كافة المتطلبات المتبقية للموسم الصيفي.


واشار إلى ان الإدارة المركزية لشئون المديريات تتابع غرف العمليات بالمديريات لحظة بلحظة من خلال الزيارات الميدانية، لافتا الى انه جاري تنفيذ دورة الحصر الحيازي ٢٠٢٦ : ٢٠٢٩ وتدريب القائمين عليها بالمديريات تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزير الزراعة الأسمدة صرف الأسمدة وزارة الزراعة

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