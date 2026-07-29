الجيش الإسرائيلي يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الفرقة 91 عثرت خلال الأيام الأخيرة على عشرات القطع من الأسلحة والذخائر التابعة لـ"حزب الله"، وذلك في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وقال الاحتلال إنه خلال الأيام الماضية، عثر مقاتلو الألوية 401 و4 و300 على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الحربية، شملت بنادق كلاشنيكوف، وقذائف صاروخية من نوع RPG، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، ومخازن ذخيرة تحتوي على ذخائر متنوعة، إلى جانب معدات قتالية إضافية كانت مخبأة في المنطقة، في عملية تهدف إلى تقويض قدرات حزب الله العسكرية ومنع استخدام هذه الأسلحة في هجمات مستقبلية ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات القريبة.

كما رصدت قوات وحدة جمع المعلومات "شاهف" (869) مشتبها به في منطقة رأس البياضة، حيث اقترب من قوات الجيش الإسرائيلي بشكل شكل تهديدا مباشرا لها، وأطلقت قوات اللواء 55 طلقات تحذيرية بهدف إبعاده، غير أنه واصل الاقتراب ولم يستجب للنداءات، مما دفع القوات إلى إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد.