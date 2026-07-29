توغلات وقصف وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان وتحليق للمسيرات

شهدت المناطق الجنوبية صباح اليوم / الأربعاء /، تصعيدا ميدانيا تمثل في توغل آليات عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيتا الجبل، قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت به الأنباء.

وفي النبطية، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

وفي قضاء صور، أقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، ولا سيما في منطقة المشاع التابعة لبلدة المنصوري، فيما واصل الطيران المسير الإسرائيلي التحليق منذ ساعات الصباح فوق البلدات والقرى الجنوبية.