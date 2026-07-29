قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على الأردن
الزراعة: صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة.. وحوكمة رقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
الجيش الإسرائيلي يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان
اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء ومحافظ القليوبية يتفقدون خطوط إنتاج "بنها للصناعات الإلكترونية"

خلال الجولة
خلال الجولة
وفاء نور الدين
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة تفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، بحضور قيادات ومسؤولي الوزارتين والمحافظة.

وشهدت الزيارة تفقد معرض الإمكانيات البحثية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، الذي يعكس القدرات البحثية والتكنولوجية التي تتمتع بها، حيث شمل المعرض عدد من المنتجات والتطبيقات التي تصنّع وفقًا لأعلى المعايير، مثل إشارات السكك الحديدية، والدوائر المطبوعة، ومنتجات الإنتاج الميكانيكي.

كما تم استعراض منظومة مراقبة وتشغيل الخلايا الشمسية، والأعمدة الذكية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية.

وتفقد وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء ومحافظ القليوبية عددًا من خطوط الإنتاج بالشركة، شملت خط إنتاج اللمبات الليد، ومنطقة اختبار العدادات الكهربائية، وخط إنتاج التابلت، وخط التجميع السطحي (SMT) والخاص بتصنيع البوردات والكروت الإلكترونية بعدد من المنتجات كالتابلت والتليفزيون، فضلا عن المرور على خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومعمل اختبارات الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع، حيث تم استعراض الإمكانيات المتاحة لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وأكد الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل جهة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات شركاتها التابعة في المجالات التكنولوجية والتصنيعية والبحثية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية وتحويل الابتكارات إلى منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق وتواكب متطلبات التنمية.

وأضاف الوزير، في هذا الصدد، أن وزارة الإنتاج الحربي تدعم كل جهود شركة بنها للصناعات الإلكترونية لتطوير منتجاتها وإستحداث صناعات جديدة وتعزيز شراكاتها التعاونية مع كل الجهات المعنية في مختلف المجالات، لا سيما مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن ماشهدناه اليوم من إمكانيات فنية وطاقة إنتاجية للمهمات الكهربائية، لاسيما الألواح الشمسية والعدادات الكهربائية واللمبات والكشافات وأنظمة الإنارة الموفرة للطاقة والمعامل وأجهزة معايرة المعدات وغيرها يمكن اعتباره قاعدة تصنيعية متكاملة للبناء عليها فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة.

وأشار إلى التنسيق والتكامل بين الوزارتين فى إطار العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات الكهربائية.

وأوضح أن وزارة الكهرباء منحت مزايا تفضيلية لاستخدام المنتج المحلي فى المشروعات، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، وهو ما يدعم خطة العمل لتوطين صناعة المهمات.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على التوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع بعض المهمات ذات الطبيعة الخاصة لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة على تنفيذها.

بدوره، أشار الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية الرائدة التي تعكس ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور في مجال الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية.

وأشاد بما شاهده من تنوع وجودة المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها العدادات الذكية، وأنظمة المراقبة، وألواح الطاقة الشمسية، والبوابات الأمنية، وأجهزة التابلت والحاسبات، وغيرها من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها العالمية.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تفخر باحتضان هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير منتجات مصرية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وعقب إنتهاء الزيارة الميدانية، اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع العاملين والقيادات بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية.

وشدد الوزير على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة، وبذل المزيد من الجهد من أجل تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، وضرورة العمل على تصنيع منتجات جديدة بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على تلبية احتياجات السوق.

وزير الكهرباء وزارة الكهرباء شركة بنها للصناعات الإلكترونية وزير الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

الراهبات

الأنبا توماس يحتفل باليوبيل الفضي الرهباني لراهبتين فرنسيسكانيتين

قطار السكة الحديد في شمال سيناء

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

جانب من الفعالية

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلّمان عقود عمل وجوائز لخريجي التدريب المهني

بالصور

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد