تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أنه تم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و647 شاحنة، و68 سيارة ملاكي، إلى جانب تشغيل حركة السفر والوصول لنحو 1450 راكباً.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم / الأربعاء / ، أن إجمالي عدد تحركات السفن بموانئها بلغ 8 سفن؛ حيث شملت حركة الواردات 4 سفن، بحمولة 3 آلاف طن بضائع، و245 شاحنة، و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن، بحمولة 11 ألف طن بضائع، و402 شاحنة، و40 سيارة.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل العبارة "أمل"، فيما غادرت 3 سفن أخرى وهي: "ألكوديا إكسبريس" (Alcudia Express)، و"بيلاغوس إكسبريس" (PELAGOS EXPRESS)، و"الحرية 2".

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 4 آلاف طن بضائع، و217 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: "سينا"، و"آيلة"، و"آور".