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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"طايرة من الفرحة".. ندى عبد الحليم العاشرة على علمي رياضة: والداي أكبر الداعمين لي

ندى عبدالحليم
ندى عبدالحليم
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعربت ندى عبد الحليم، العاشرة على شعبة علمي رياضة، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على أحد المراكز الأولى، مؤكدة أنها كانت تتوقع نتيجة جيدة إلى حد ما، لكنها فوجئت بحجم الفرحة عندما علمت بوجود اسمها ضمن قائمة أوائل الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، إنها لم تكن في المنزل وقت إعلان نتيجة الثانوية العامة، قبل أن تتلقى سيلًا من الرسائل والمكالمات التي تحمل لها الخبر السعيد، واصفة تلك اللحظة بأنها من أسعد لحظات حياتها.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت أنها تتطلع إلى الالتحاق بكلية الهندسة، لكنها لم تحسم بعد التخصص الذي ترغب في دراسته داخل الكلية.

وكشفت ندى عن أبرز الأفكار التي تغيرت لديها بشأن الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها كانت تسمع قبل دخولها هذه المرحلة أنها "سنة مصيرية" وأن الإخفاق فيها يعني نهاية المستقبل، لكنها لم تكن تقتنع بهذه النظرة بشكل كامل، وكانت تعتبرها عامًا دراسيًا مثل غيره، وإن كان أكثر أهمية لارتباطه بتحديد المسار الجامعي والمهني.

وأكدت أن والديها كانا أكبر داعمين لها طوال رحلة الثانوية العامة، موضحة أنهما وفرا لها أجواءً هادئة ومناسبة للمذاكرة، وحرصا على دعمها نفسيًا دون ممارسة أي ضغوط أو التدخل في أسلوبها الدراسي، وهو ما اعتبرته أحد أهم أسباب نجاحها.

كلية الهندسة الثانوية العامة أوائل الجمهورية

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