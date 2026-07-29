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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة في واقعة قيام شخص بمضايقة فتاة والتعدى عليها بالقاهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بمضايقة فتاة والتعدى عليها بالسب لقيامها بإنهاء خطبتها منه بزعم قيامه بالترويج للمواد المخدرة بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بمضايقة شقيقتها والتعدى عليها بالسب لقيامها بإنهاء خطبتها منه بزعم قيامه بالترويج للمواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وتبين عدم حيازته مواد مخدرة.

وبمواجهته نفى ما ورد بالشكوى وأقر بقيامه بإنهاء خطبته من شقيقة صاحبة الحساب (مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) لإكتشافه قيامها بنشر مقاطع فيديو غير لائقة بمواقع التواصل الإجتماعى.

وحال مطالبته برد المشغولات الذهبية له قامت برد جزء منها دون الباقى، واتهم صاحبة الحساب بالتشهير به.

وباستدعاء شقيقتها (لها معلومات جنائية – مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها أفادت بتضررها من المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم لوجود خلافات بينهما بسبب فسخ خطبتهما وبسؤالها عن باقى المشغولات الذهبية الخاصة به أفادت بأنها قامت بإرجاع جميع المشغولات الذهبية قبل فسخ الخطوبة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق السب مضايقة فتاة الأجهزة الأمنية

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