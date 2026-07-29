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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في حملات مكثفة .. إخلاء وغلق 101 مخزن فرز مخلفات وخردة بالجيزة

مخازن فرز
مخازن فرز
أحمد زهران
نتيجة الثانوية العامة 2026

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات إخلاء وغلق مخازن فرز المخلفات المخالفة وغير المرخصة في إطار خطة متكاملة للقضاء على تلك الأنشطة التي تمثل مصدرًا للتلوث البيئي وتشوه المظهر الحضاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء على مدار أربعة أشهر أسفرت عن إخلاء وغلق ١٠١ مخزن فرز مخلفات وخردة مخالف وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة غير المرخصة والحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن المخازن التي تم إخلاؤها وغلقها توزعت بواقع ٤٩ مخزنًا بحي العجوزة، و٢٠ مخزنًا بحي الطالبية، و١٥ مخزنًا بحي بولاق الدكرور، و٤ مخازن بحي الهرم، و٣ مخازن بحي الوراق، و٣ مخازن بحي الدقي، ومخزنين بحي المنيرة الغربية، ومخزنين بحي إمبابة، ومخزنين بحي جنوب الجيزة، ومخزن واحد بحي العمرانية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع الأنشطة غير المرخصة وفي مقدمتها مخازن فرز المخلفات لما تمثله من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال المتابعة والرصد الميداني بصورة دورية بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة ومنع ظهورها مجددًا والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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