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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بالمنصورية ويتابع الحالة العامة للنظافة

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ، جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر تفقد خلالها النائب الوحدة المحلية لقرية المنصورية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، مركز طب الأسرة بالمنصورية وذلك للوقوف علي مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام العمل داخل المركز.

كما تابع الشهابي، الحالة العامة للنظافة وأعمال التجريد ورفع الاشغالات بقرية المنصورية مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول، والتقى بعدد كبير من أهالي قرية المنصورية لبحث ومناقشة وحل شكواهم.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية سلامة حماد رئيس مركز منشأة القناطر.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة منشأة القناطر

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