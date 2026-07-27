محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين وتسريع معدلات الإنجاز

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار وتكثيف أعمال لجان تسعير أراضي أملاك الدولة على مستوى الأحياء والمراكز والقرى مع تسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملف تقنين الأراضي، مشيرًا إلى أن لجان التقنين المشكلة على مستوى المحافظة تواصل جهودها للانتهاء من تقنين أوضاع المواطنين الجادين الذين تقدموا بطلبات التقنين وفقًا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وعلى رأسها القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الجيزة مع أعضاء لجان التسعير المختصة بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة لمتابعة مستجدات ملف التقنين وتسريع معدلات الإنجاز وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية بما يسهم في حسن إدارة أصول الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الطلبات المسجلة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من ٥ / ٢ / ٢٠٢٦ حتى ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦ إلى جانب متابعة موقف طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ حتى ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦ وما تم إنجازه من الطلبات وموقف التعاقدات وإجمالي الأراضي التي تم استردادها.

كما تابع المحافظ الموقف العام لأعمال لجان التسعير خلال الفترة من ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٦ حتى ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦ للوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الإجراءات المتبقية سواء ما يتعلق بإجراء التسعير العادل وإعداد الخريطة السعرية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة أو إبرام عقود التقنين للحالات المستوفاة أو استرداد الأراضي غير المستوفية لشروط التقنين بما يضمن الانتهاء من هذا الملف بالكامل خلال شهر على الأكثر وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

كما أكد المحافظ ضرورة تنفيذ المعاينات الدورية للأراضي المستردة للحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة حالات التعدي إلى النيابة المختصة والتحفظ على المعدات والآلات المستخدمة في المخالفات مع الإزالة الفورية للمخالفات.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة مقترح إصدار قرار بتشكيل لجان مشتركة تضم لجان المعاينة ولجان التسعير بالتنسيق مع لجان البت ورؤساء الأحياء والمراكز المختصة بما يسهم في تحقيق التسعير العادل وتسريع إجراءات البت في طلبات التقنين وإنجاز الملف وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمستشار هاني محمد علي المستشار القانوني للمحافظة إلى جانب أعضاء لجان التسعير والجهات المعنية.