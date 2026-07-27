محافظ بورسعيد يصدر حركة تغييرات موسعة لمديري الإدارات الهندسية ورؤساء أقسام التنظيم بالأحياء ومدينة بورفؤاد

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، قرارًا بإجراء حركة تغييرات موسعة شملت مديري الإدارات الهندسية ورؤساء أقسام التنظيم بعدد من أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار توجهات الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء المؤسسي.

تعيين 3 مديري إدارات هندسية جدد و4 رؤساء أقسام تنظيم ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري

وشملت الحركة تعيين ثلاثة مديرين جدد للإدارات الهندسية بأحياء الزهور والعرب والضواحي، إلى جانب تعيين أربعة رؤساء جدد لأقسام التنظيم بأحياء المناخ والشرق والضواحي ومدينة بورفؤاد، مع استمرار تكليف عدد من القيادات في مواقعها، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات، ويعزز كفاءة منظومة العمل الهندسي والتنظيمي.

وأكد محافظ بورسعيد أن حركة التغييرات تأتي في إطار التقييم المستمر للأداء، وحرص المحافظة على ضخ دماء جديدة وتبادل الخبرات بين الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع معدلات الإنجاز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة خطط التنمية الشاملة.