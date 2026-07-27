تموين غرب بورسعيد" يشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة وتحرير ٩ تقارير تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد رئاسة محمد حلمي حملة رقابية مكبرة بنطاق حي غرب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتكليفات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة الصارمة على المخابز البلدية والمنشآت التموينية وضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة قانونًا؛

وتأتي هذه الحملات المشددة تحت إشراف أماني مسعد صقر وكيل المديرية، حيث قاد الحملة هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، و حاتم ماهر كبير مفتشي الإدارة.

وأسفرت المرارات الميدانية والتفتيش الدقيق على المخابز البلدية والأنشطة التموينية عن تحرير ٩ تقارير تموينية لمخالفات متنوعة، شملت: تحرير ٣ تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير لبيع خبز بلدي بأزيد من السعر الرسمي، وتقرير لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، بالإضافة إلى تحرير ٤ تقارير لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة التقارير للجهات المختصة، مع تأكيد مديرية التموين على استمرار حملاتها اليومية بكافة القطاعات والأحياء لضبط منظومة الخبز المدعم، وتطبيق القانون بحزم حمايةً لـ «لقمة عيش» المواطن البورسعيدي.