تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية بمنطقة علي بن أبي طالب الشعبية بنطاق حي الزهور، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل إحدى الوحدات السكنية بالمنطقة، وعلى الفور ترأس العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية، فريقًا من الضباط والجنود مصحوبًا بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من الوصول إلى موقع البلاغ خلال دقائق.

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة علي بن أبي طالب في بورسعيد

ووصل فريق الحماية المدنية بينما كانت الأدخنة تتصاعد بكثافة بجانب ألسنة اللهب من الوحدة السكنية، وجرى على الفور التعامل مع الحريق وإخماده، ومحاصرة الأدخنة وألسنة اللهب داخل الوحدة قبل امتدادها إلى الوحدات والعمارات السكنية المجاورة، والتي يقيم بها آلاف السكان.

وتبين أن الحريق نشب داخل دولاب بالوحدة السكنية، وأن كثافة الأدخنة المتصاعدة نتجت عن وجود محتويات قطنية داخل الدولاب، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

وعقب الانتهاء من أعمال الإطفاء، أجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.