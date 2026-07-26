بعد حالتي غرق.. تشديد التحذيرات على شواطئ بورسعيد ومناشدات بعدم نزول البحر

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد حالة من الحذر الشديد بعد وقوع حالتي غرق خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات السلامة ومطالبة المواطنين بالالتزام بتعليمات الإنقاذ وعدم النزول إلى البحر حفاظًا على الأرواح.

أيام صعبة على شواطئ بورسعيد

أكد محمد سليمان، مراسل MBC مصر من بورسعيد، أن المحافظة تمر بأيام صعبة، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الشواطئ خلال عطلة الخميس، حيث استغل آلاف المواطنين وزوار سياحة اليوم الواحد الإجازة للتوجه إلى البحر.

وأوضح أن العام الماضي لم يسجل أي حالات غرق، وهو ما منح الكثيرين شعورًا بالأمان، إلا أن الظروف الجوية تغيرت بشكل كبير هذا العام.

أعلام تحذيرية وارتفاع الأمواج

وأشار إلى أن الشواطئ رفعت الأعلام التحذيرية، خاصة العلم الأحمر الذي يحذر من خطورة نزول البحر، نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وظهور الدوامات المائية، إلا أن بعض الزوار لم يدركوا دلالة هذه التحذيرات.

غريقان خلال يومين

وأوضح مراسل MBC مصر أن يوم الجمعة شهد وفاة أول غريق، فيما تم العثور على جثمان الغريق الثاني أمس، مشيرًا إلى أن أحد الضحيتين من أبناء بورسعيد، بينما الآخر من أبناء القنطرة، ما تسبب في حالة من الحزن بين أهالي المحافظة.

صعوبة إغلاق شاطئ بورسعيد بالكامل

ولفت إلى أن شاطئ بورسعيد يمتد لأكثر من 6 كيلومترات ويخدم أربعة أحياء، وهو ما يجعل إغلاقه بالكامل أمرًا صعبًا من الناحية التنفيذية، خاصة مع وجود أنشطة تجارية وكافيتريات يعتمد أصحابها على العمل خلال موسم الصيف.

في المقابل، تم إغلاق شاطئ بورفؤاد بالكامل، نظرًا لصغر مساحته وسهولة السيطرة عليه.

مناشدة للمواطنين

ودعا المراسل المواطنين إلى التعاون مع فرق الإنقاذ والجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الالتزام بالتحذيرات ضرورة للحفاظ على الأرواح، خاصة في ظل استمرار اضطراب حالة البحر.

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